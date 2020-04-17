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17 апреля 2020, пятница, 11:17 154
Финансы 2020-04-17T11:25:28+03:00
Українські Новини
Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение

Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара в обменниках
Курс доллара в обменниках

С 10 по 17 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,98 коп. до 27,4233 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,16 коп. до 27,0213 UAH/USD третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 9,34 коп. до 29,0602 UAH/EUR, курс продажи понизился на 21,75 коп. до 29,7787 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 23,29 коп. до 27,5431 UAH/USD, курс покупки понизился на 13,81 коп. до 27,0629 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 17 апреля

27,0213

27,4233

29,0602

29,7787

3,1700

3,7200

По сравнению с 10 апреля

-0,0416

-0,1198

-0,0934

-0,2175

0,0400

0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

 

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