Третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение

С 10 по 17 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,98 коп. до 27,4233 UAH/USD, курс покупки понизился на 4,16 коп. до 27,0213 UAH/USD третью неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 9,34 коп. до 29,0602 UAH/EUR, курс продажи понизился на 21,75 коп. до 29,7787 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 3 по 10 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 23,29 коп. до 27,5431 UAH/USD, курс покупки понизился на 13,81 коп. до 27,0629 UAH/USD вторую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 17 апреля 27,0213 27,4233 29,0602 29,7787 3,1700 3,7200 По сравнению с 10 апреля -0,0416 -0,1198 -0,0934 -0,2175 0,0400 0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.