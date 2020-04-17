Дождя не будет: Гидрометцентр прогнозирует сухую погоду 10-15 дней

В то время, как в Киеве постепенно нормализуется качество воздуха, а запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, Украинский гидрометеорологический центр не прогнозирует дожди в Украине еще 10-15 дней. Об этом на брифинге сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида, передают Українськi Новини. "Дождей не будет 10 дней, возможно 15", -сказал он. Температура воздуха будет умеренная. Осадков не предусматривается. Также он сообщил, что 16 апреля и 17 апреля утром воздух в Киеве был загрязненный, однако задымление ушло в другие регионы, так как изменился ветер. Также он призвал не читать непроверенные информресурсы о загрязнении воздуха, поскольку они несут деизинформацию. Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог. Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.Кроме того, в Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц.