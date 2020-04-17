Дождя не будет: Гидрометцентр прогнозирует сухую погоду 10-15 дней

Об этом на брифинге сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида, передают Українськi Новини.

"Дождей не будет 10 дней, возможно 15", -сказал он.

Температура воздуха будет умеренная.

Осадков не предусматривается.

Также он сообщил, что 16 апреля и 17 апреля утром воздух в Киеве был загрязненный, однако задымление ушло в другие регионы, так как изменился ветер.

Также он призвал не читать непроверенные информресурсы о загрязнении воздуха, поскольку они несут деизинформацию.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.



Кроме того, в Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц.