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17 апреля 2020, пятница, 19:37 38 Инфографика
Общество 2020-04-17T19:38:33+03:00
Українські Новини
Дождя не будет: Гидрометцентр прогнозирует сухую погоду 10-15 дней

Дождя не будет: Гидрометцентр прогнозирует сухую погоду 10-15 дней

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Гидрометцентр, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Николай Кульбида
Весна. Фото: pixabay
Весна. Фото: pixabay

В то время, как в Киеве постепенно нормализуется качество воздуха,  а запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, Украинский гидрометеорологический центр не прогнозирует дожди в Украине еще 10-15 дней.

Об этом на брифинге сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида, передают Українськi Новини.

"Дождей не будет 10 дней, возможно 15", -сказал он.

Температура воздуха будет умеренная.

Осадков не предусматривается.

Также он сообщил, что 16 апреля и 17 апреля утром воздух в Киеве был загрязненный, однако задымление ушло в другие регионы, так как изменился ветер.

Также он призвал не читать непроверенные информресурсы о загрязнении воздуха, поскольку они несут деизинформацию.

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заверил, что загрязнения воздуха в Киеве нет, а есть только задымление.


Кроме того, в Киеве из-за задымления увеличат количество техники для мытья улиц. 

 

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