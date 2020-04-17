У Київській області на великодні свята за порядком стежитимуть 600 правоохоронців

Близько 600 правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час великодніх свят в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.



"У святкові великодні дні богослужіння пройдуть у 819 церквах і храмах. До забезпечення правопорядку залучено близько 600 поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України. Допомагають їм представники органів місцевого самоврядування", - сказано в ньому.



Наголошується, що головне завдання правоохоронців - запобігти скупченню віруючих у самих храмах і поблизу них, попередити можливі порушення правил і нехтування засобами індивідуального захисту.



Поліція настійно радить утриматися від відвідування релігійних закладів протягом карантину і закликає виходити з будинку тільки в разі крайньої необхідності.



Як повідомляли Українські Новини, поліція буде чергувати біля 179 церков у Києві на Великдень.



Тим часом у МОЗ розраховують, що святкування Пасхи вдома зупинить поширення коронавірусу в Україні.