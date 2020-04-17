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17 квітня 2020, пʼятниця, 19:50 10
Суспільство 2020-04-17T21:30:02+03:00
Українські Новини
У Київській області на великодні свята за порядком стежитимуть 600 правоохоронців

У Київській області на великодні свята за порядком стежитимуть 600 правоохоронців

Валерия Драгомирова
Пасха, Київська область, Поліція, Великдень
Поліція. Фото: Українська правда
Поліція. Фото: Українська правда

Близько 600 правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час великодніх свят в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"У святкові великодні дні богослужіння пройдуть у 819 церквах і храмах. До забезпечення правопорядку залучено близько 600 поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України. Допомагають їм представники органів місцевого самоврядування", - сказано в ньому.

Наголошується, що головне завдання правоохоронців - запобігти скупченню віруючих у самих храмах і поблизу них, попередити можливі порушення правил і нехтування засобами індивідуального захисту.

Поліція настійно радить утриматися від відвідування релігійних закладів протягом карантину і закликає виходити з будинку тільки в разі крайньої необхідності.

Як повідомляли Українські Новини, поліція буде чергувати біля 179 церков у Києві на Великдень.

Тим часом у МОЗ розраховують, що святкування Пасхи вдома зупинить поширення коронавірусу в Україні.

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