Цены на яйца выросли на 50% с начала карантина

Пока эксперты прогнозируют рост закупочных цен на свинину перед Пасхой, ассоциация "Союз птицеводов Украины" констатирует, что по состоянию на сегодняшний день оптово-отпускные цены на яйца выросли на 40-50% до 14-15 гривен/десяток с начала карантина и не изменились перед Пасхой.

Об этом Українським Новинам сообщил исполнительный директор ассоциации Сергей Карпенко.

"Оптово-отпускные цены на яйца в течение этой недели не изменились по сравнению с прошлой и составили в среднем 14,00-15,00 гривен/десяток. С начала месяца цена выросла на 10%, а с начала карантина на 40-50%", - сказал он.

Карпенко отметил, что рост оптово-отпускных цен с начала карантина обусловлен увеличением производственных затрат производителей яиц, изменениями в каналах сбыта продукции и частично сезонным спросом на продукцию.

В частности, появились дополнительные затраты на внедрение мер по противодействию и профилактике распространения коронавируса на производственных мощностях, увеличение транспортных расходов.

Также за указанный период наблюдался рост на 15-20% цен на импортируемый суточный молодняк птицы, ветеринарные препараты и кормовые добавки в связи со значительным изменением валютного курса и роста логистических затрат при экспортно-импортных операциях.

Кроме того, за последние недели цена на кукурузу выросла на 15%, стоимость фуражной пшеницы увеличилась на 10%, подсолнечного шрота - на 14%, а они являются основными компонентами кормов.

"Поскольку комбикорма в себестоимости яиц составляют 65-70%, то и на повышении отпускных цен на продукцию птицепредприятий не могло не отразиться. Конечно, все это негативно сказывается на себестоимости производства яиц и заставляет производителей пересматривать свою ценовую политику", - прокомментировал Карпенко.

При этом повышенный спрос наблюдался с введением карантинных мероприятий в начале месяца, а на данный момент спрос стабилизировался и несколько снизился.

Отмечается, что в связи с закрытием продовольственных рынков изменились каналы сбыта и существенно увеличился спрос со стороны торговых сетей.

В то же время Карпенко подчеркнул, что с начала года производители яиц осуществляли реализацию продукции ниже себестоимости.

Ожидается, что с мая из-за сезонного фактора увеличится предложение яиц от хозяйств населения, что приведет к снижению цен промышленных производителей.

Как сообщали Українськi Новини, цены на яйца в торговых сетях Киева поднялись.

Производители яиц стремятся приблизить отпускную цену к себестоимости производства.