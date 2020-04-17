Ціни на яйця виросли на 50% з початку карантину

Поки експерти прогнозують зростання закупівельних цін на свинину перед Великоднем, асоціація "Союз птахівників України" констатує, що станом на сьогоднішній день оптово-відпускні ціни на яйця зросли на 40-50% до 14-15 гривень/десяток з початку карантину і не змінилися перед Великоднем.

Про це Українським Новинам повідомив виконавчий директор асоціації Сергій Карпенко.

"Оптово-відпускні ціни на яйця протягом цього тижня не змінилися в порівнянні з минулого і склали в середньому 14,00-15,00 гривень/десяток. З початку місяця ціна зросла на 10%, а з початку карантину на 40-50%", - сказав він.

Карпенко зазначив, що зростання оптово-відпускних цін з початку карантину обумовлений збільшенням виробничих витрат виробників яєць, змінами у каналах збуту продукції та частково сезонним попитом на продукцію.

зокрема, з'явилися додаткові витрати на впровадження заходів з протидії та профілактики поширення коронавіруса на виробничих потужностях, збільшення транспортних витрат.

Також за вказаний період спостерігалося зростання на 15-20% цін на імпортований добовий молодняк птиці, ветеринарні препарати, кормові добавки в зв'язку з значною зміною валютного курсу та зростання логістичних витрат при експортно-імпортних операціях.

Крім того, за останні тижні ціна на кукурудзу зріс на 15%, вартість фуражної пшениці збільшилася на 10%, соняшникової шроту - на 14%, а вони є основними компонентами кормів.

"Оскільки комбікорму в собівартості яєць становлять 65-70%, то і на підвищення відпускних цін на продукцію птахопідприємств не могло не позначитися. Звичайно, все це негативно позначається на собівартості виробництва яєць і змушує виробників переглядати свою цінову політику", - прокоментував Карпенко.

При цьому підвищений попит спостерігався із запровадженням карантинних заходів на початку місяця, а на даний момент попит стабілізувався і дещо знизився.

Наголошується, що у зв'язку із закриттям продовольчих ринків змінилися канали збуту й істотно збільшився попит з боку торговельних мереж.

В той же час Карпенко наголосив, що з початку року виробники яєць здійснювали реалізацію продукції нижче собівартості.

Очікується, що з травня через сезонного фактора збільшиться пропозиція яєць від господарств населення, що призведе до зниження цін промислових виробників.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на яйця в торгових мережах Києва піднялися.

Виробники яєць прагнуть наблизити відпускну ціну до собівартості виробництва.