Придется немного подождать: Кличко прокомментировал пробки на въездах в Киеве из-за проверки температуры

Киевская городская государственная администрация намерена с 22:00 19 апреля отменить обязательную термометрию граждан, въезжающих в Киев в транспортных средствах с тремя и более пассажирами. В то же время на основных въездах в Киев пробки из-за проверки температуры водителей.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"Такие ограничительные мероприятия (обязательное измерение температуры) будут действовать до 22:00 19 апреля", - сказал он.

По его словам, на данный момент проверяют всех, кто въезжает в столицу.

Со вчерашнего дня на 9 пунктах въезда в Киев дежурят представители Нацгвардии, МЧС и медики. Все автомобили, где находятся трое и более лиц останавливают для измерения температуры.

Кличко отметил, что о введении проверок предупреждали заранее и еще раз призвал без необходимости не выезжать в Киев.

"Если вам пришлось поехать в Киев по неотложным делам, перед контрольным пунктом придется немного подождать. Мы делаем это для того, чтобы спасти жизнь и здоровье людей. Чтобы после праздников не произошло взрыва заболевания. Чтобы мы быстрее прошли этот сложный период, ослабили и сняли ограничения как можно скорее", - сказал мэр.

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Как сообщали Українські Новини, Киев ввел обязательный температурный скрининг пассажиров и водителей транспорта на въездах в столицу с 16 до 20 апреля.

Тем врнеменем, в Киеве за сутки коронавирус подтвердили у еще 61 человека.