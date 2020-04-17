У диякона і трьох хористів Почаївської Лаври підтвердили коронавірус

В той час, як в Україні за добу зареєстрували 501 випадок зараження коронавірусом, у Почаївській Лаврі в Тернопільській області коронавірус підтвердили у диякона і трьох хористів. Про це повідомили в ефірі програми "ТСН.Ранок".

Так, повідомляється, що тепер медики будуть тестувати всіх ченців і послушників Лаври, а в церкві проведуть дезінфекцію.

"У храмі, що належить Московському патріархату, довго заперечували припущення про інфікування. Ще в березні Молдова заявляла про восьми громадян, які заразилися після паломництва в Почаївську Лавру", - розповіли в ефірі програми.

Також уточнюється, що з 17 квітня в Тернопільській області влада вирішила обмежити в'їзд у місто, виставивши блок-пости. Пропускати будуть тільки транзитний транспорт і машини з продуктами харчування. А про те, чи закриють Лаври на Великдень поки невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня стало відомо, що в Молдові коронавірусом захворіли вісім осіб після поїздки в Почаївську Лавру.

Також у Києво-Печерській Лаврі провели посилену дезінфекцію з-за коронавіруса, ще один випадок якого зафіксували 16 квітня.