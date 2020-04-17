Дихати стане легше: прогноз забруднення повітря в Києві на тиждень

Київ станом на 11:00 п'ятниці, 17 квітня, в рейтингу міст за якістю повітря перебуває на першому місці рейтингу міст з найвищим рівнем забруднення атмосфери (AQI), рівень забруднення перевищує норму майже в 3,5 рази. Такі дані моніторингу якості повітря IQAIR. Так, на проспекті Науки в Києві індекс якості повітря найвищий - 429 AQI, на Осокорках - 298 AQI. За щоденним прогнозом погоди і якості повітря для станції на проспекті Науки в Києві поліпшення якості повітря прогнозують на завтра, 18 квітня. Зниження рівня забруднення за прогнозом має розпочатися після обіду 17 квітня, з 15:00. Після 21:00 сьогодні, якість повітря має повернутися до значення "нормальне". Щоденний прогноз якості повітря в Києві А вже з п'ятниці на суботу прогнозують дощ, що також має знизити рівень забруднення атмосфери і вже з 18 квітня якість повітря має нормалізуватися. Також прогнозуються дощі з 19 квітня. Погодинний прогноз якості повітря в Києві Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я рекомендує жителям Києва і Київської області не виходити на вулицю і не відкривати в будинках вікна через наявність в повітрі продуктів горіння. 16 квітня Київ і передмістя накрила пилова буря.