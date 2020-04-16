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16 апреля 2020, четверг, 22:44 785
Силовые структуры 2020-04-16T22:55:12+03:00
Українські Новини
В МВД заявляют, что генерал-майор СБУ Шайтанов готовил покушение на Авакова

В МВД заявляют, что генерал-майор СБУ Шайтанов готовил покушение на Авакова

Надежда Комендантова
МВД, Покушение, Арсен Аваков, Антон Геращенко, Дмитрий Гордон, Покушение на убийство, Шайтанов

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что генерал-майор Службы безопасности Украины Валерий Шайтанов, пойманный на шпионаже, работал над организацией покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Я слышал об этом заявлении (журналиста Дмитрия Гордона). Сегодня утром я говорил с министром. Он подтвердил, что оперативные каналы Службы безопасности передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева (участника антитеррористической операции), работал над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел. Это было бы не первое и даже не пятое покушение. В этот раз я благодарю сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание опасного государственного преступника и шпиона", – сказал Геращенко.

Ранее Гордон в своем видеообращении заявил о планируемом покушении на Авакова.

"Наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами. Передали в Украину информацию о том, что генерал СБУ имеет странные связи, контакты с российскими разведчиками. После этого он был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду", – добавил Геращенко.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в планировании убийства бывшего командира добровольческого батальона сил антитеррористической операции Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.

Ранее сообщалось о том, что журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию, согласно которой спецоперацию по задержанию Корбана проводил бывший руководитель спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" Шайтанов, причастный к штурму Дома профсоюзов в Киеве.

Также контрразведка СБУ задержала фигуранта по делу генерал-майора СБУ Шайтанова.

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