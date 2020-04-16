Синоптики спрогнозували дощ і заморозки: як погода вплине на урожай

Начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко констатувала, що заморозки в першій декаді квітня можуть призвести до неврожаю кісточкових плодових дерев.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Однозначно, дуже великі втрати. Плодові витримують короткочасно до -1 градуса, коли цвітуть, а у нас було до -10 градусів і не один день. Там, де було в цей час масове цвітіння, урожаю не буде зовсім", - сказала Адаменко.

Також вона вважає поточні погодні умови є несприятливими для розвитку озимих культур і тих ярих, у яких з'явилися сходи.

При цьому, на її думку, у зв'язку з опадами, які пройшли декілька днів тому по всій території України ситуація не є критичною.

Водночас синоптики прогнозують випадання опадів 19-20 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує падіння врожаю зернових і олійних культур на 5,8%, або на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) порівняно з поточним маркетинговим роком.

Тим часом, Українська зернова асоціація не очікує дефіциту зерна на внутрішньому ринку.