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16 квітня 2020, четвер, 21:47 20
Економіка 2020-04-16T23:30:02+03:00
Українські Новини
Синоптики спрогнозували дощ і заморозки: як погода вплине на урожай

Синоптики спрогнозували дощ і заморозки: як погода вплине на урожай

Ярина Вацяк
Урожай, Погода, Заморозки, Прогноз погоди, дощ, прогноз урожаю
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко констатувала, що заморозки в першій декаді квітня можуть призвести до неврожаю кісточкових плодових дерев.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Однозначно, дуже великі втрати. Плодові витримують короткочасно до -1 градуса, коли цвітуть, а у нас було до -10 градусів і не один день. Там, де було в цей час масове цвітіння, урожаю не буде зовсім", - сказала Адаменко.

Також вона вважає поточні погодні умови є несприятливими для розвитку озимих культур і тих ярих, у яких з'явилися сходи.

При цьому, на її думку, у зв'язку з опадами, які пройшли декілька днів тому по всій території України ситуація не є критичною.

Водночас синоптики прогнозують випадання опадів 19-20 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує падіння врожаю зернових і олійних культур на 5,8%, або на 5,7 млн тонн, до 92,6 млн тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 - червень 2021) порівняно з поточним маркетинговим роком.

Тим часом, Українська зернова асоціація не очікує дефіциту зерна на внутрішньому ринку.

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