Трамп розпишеться на чеках з допомогою для американців, – ЗМІ

Незважаючи на те, що США відмовилися від фінансування ВООЗ, президент США Дональд Трамп заявив про те, що виплатить компенсацію 1200 доларів кожному жителю Америки а також тим, у кого є грін-карта. Крім того, Міністерство фінансів США надрукує ім'я Трампа на кожному чеку підтримки під час пандемії коронавірусу. Про це передає The Washington Post.

Як повідомляє відомство, посилаючись на свої джерела в податковій службі, подібне рішення видав сам президент. Відзначається, що в податковій службі це є безпрецендентним рішенням.

"Міністерство фінансів розпорядилося, щоб ім'я президента Трампа було надруковано на чеках допомоги, які податкова служба поспішає відправити десяткам мільйонів американців", - йдеться в повідомленні.

Загалом чеки матеріальної допомоги надішлють 70 мільйонам американцям. Чеки з сумою допомоги в 1200 доларів будуть мати напис "Дональд Дж. Трамп".

Як повідомляли Українські Новини, Дональд Трамп заявив, що пік епідемии коронавірусу в країні закінчився.

Крім того, Трамп заявив, що сподівається, що від коронавірусу по всьому США помруть не більше, ніж 100 тисяч чоловік.