підписатися на розсилку
27 27.5
29.25 29.95
˟
16 квітня 2020, четвер, 20:49 3
Америка 2020-04-16T20:53:25+03:00
Українські Новини
Трамп розпишеться на чеках з допомогою для американців, – ЗМІ

Трамп розпишеться на чеках з допомогою для американців, – ЗМІ

Елизавета Кесельман
Дональд Трамп, компенсація, Коронавірус, Коронавірус в США
Чек.Фото: pixabay
Чек.Фото: pixabay

Незважаючи на те, що США відмовилися від фінансування ВООЗ, президент США Дональд Трамп заявив про те, що виплатить компенсацію 1200 доларів кожному жителю Америки а також тим, у кого є грін-карта. Крім того, Міністерство фінансів США надрукує ім'я Трампа на кожному чеку підтримки під час пандемії коронавірусу. Про це передає The Washington Post.

Як повідомляє відомство, посилаючись на свої джерела в податковій службі, подібне рішення видав сам президент. Відзначається, що в податковій службі це є безпрецендентним рішенням.

"Міністерство фінансів розпорядилося, щоб ім'я президента Трампа було надруковано на чеках допомоги, які податкова служба поспішає відправити десяткам мільйонів американців", - йдеться в повідомленні.

Загалом чеки матеріальної допомоги надішлють 70 мільйонам американцям. Чеки з сумою допомоги в 1200 доларів будуть мати напис "Дональд Дж. Трамп".

Як повідомляли Українські Новини, Дональд Трамп заявив, що пік епідемии коронавірусу в країні закінчився.

Крім того, Трамп заявив, що сподівається, що від коронавірусу по всьому США помруть не більше, ніж 100 тисяч чоловік.

Більше новин про: Дональд Трамп компенсація Коронавірус Коронавірус в США

Кабмін призначив Буславец т.в.о. Міненерго, звільнивши Шубіна з даної посади
В Чорнобильській зоні знову відновилася пожежа
Новини
Запровадження мит на імпорт поліетилену і ПВХ суперечить національним інтересам – ЗМІ 21:13
В Іспанії всі школярі отримають автоматично прохідні бали за поточний семестр через карантин 21:10
Трамп розпишеться на чеках з допомогою для американців, – ЗМІ 20:49
Т. в. о. голови ДФС досі може вважатися люстрованим, - ЗМІ 20:40
Головпоштамт Львова організував виставку марок і листівок, які присвячені дивізії СС "Галичина" 20:26
більше новин
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Нефьодов вибив собі і своїм заступникам надбавки до 600 % окладу, незважаючи на дикі недобори митниці 07:30 Документ
Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ 14:43
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Микола Поворозник заявив про те, що не брав хабар і вимагає публічного розслідування 15:00
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Шмигаль хоче почати ослаблення карантину вже з наступного тижня, - ЗМІ 13:04
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекції Київщини кума Кудрявцева 18:38
більше новин
Контррозвідка СБУ затримала фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok