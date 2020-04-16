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16 квітня 2020, четвер, 19:23 17
Суспільство 2020-04-16T21:15:04+03:00
Українські Новини
Онуфрій після зустрічі з Новинським, який заразився коронавірусом, продовжує працювати і молитися в резиденції

Онуфрій після зустрічі з Новинським, який заразився коронавірусом, продовжує працювати і молитися в резиденції

Ярина Вацяк
Вадим Новинський, Митрополит Онуфрій, Коронавірус, коронавірус в Україні
Митрополит Онуфрій. Фото: facebook.com/church.information.center
Митрополит Онуфрій. Фото: facebook.com/church.information.center

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Онуфрій відчуває себе нормально після зустрічі з депутатом Верховної Ради Вадимом Новинським, який 15 квітня повідомив, що захворів коронавірусом.

Про це Українським Новинам повідомив Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

"Він почуває себе нормально. Я з ним розмовляв по телефону. Він дотримується всіх вимог карантину, які існують у кожної релігійної конфесії", - сказав він.

За його словами, Онуфрій не хворий коронавірусом і в зв'язку з карантином молиться у своїй резиденції, а також працює з документами.

Як повідомляли Українські Новини, Новинський передав Онуфрію 850 тис. захисних масок від Міжнародного благодійного фонду в честь Покрови Богородиці 14 квітня, за день до того, як оголосив про своє зараження коронавірусом COVID-19.

На Великдень Києво-Печерської лаври, яка стала фактично рознощиком коронавіруса Covid-19 і на сьогодні кількість інфікованих у лаврі перевищило 100 осіб, пасхальна служба там все ж відбудеться.

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