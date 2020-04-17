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17 апреля 2020, пятница, 05:30 53 Инфографика
Общество 2020-04-17T05:30:01+03:00
Українські Новини
На пенсии украинцам в апреле направили уже почти 25 миллиардов гривен. Данные ПФУ

На пенсии украинцам в апреле направили уже почти 25 миллиардов гривен. Данные ПФУ

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, выплата пенсий, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как по состоянию на 1 апреля 2020 года большинство украинских пенсионеров (7,5 млн или 66,4%) получают пенсии в банковских учреждениях, 16 апреля, согласно утвержденному графику, финансирование пенсий продолжается.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины в Facebook, передают Українськi Новини.

Так, на пенсионные выплаты 16 апреля было направлено еще 2,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 24,6 миллиарда гривен.

"Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью", - призвали пенсионеров в ПФУ.

Финансирование пенсий. Инфограифка: ПФУФинансирование пенсий. Инфограифка: ПФУ

Также в Пенсионном фонде напомнили, что пенсионные выплаты пенсионеры получат в определенную каждом дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

Как сообщали Українські Новини, пенсионерам могут урезают пенсии из-за подработок.

В понедельник Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

Тем временем, Пенсионный фонд увеличил показатель средней заработной платы для расчета пенсий на 77 гривен после того, как ранее показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен.

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