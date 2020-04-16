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16 квітня 2020, четвер, 17:15 5
Америка 2020-04-16T17:18:07+03:00
Українські Новини
Пік коронавірусу в США закінчився, – Трамп

Пік коронавірусу в США закінчився, – Трамп

Елизавета Кесельман
США, Дональд Трамп, Коронавірус в США, спад епідемії
Дональд Трамп. Скріншот відео The White House
Дональд Трамп. Скріншот відео The White House

США, які, за словами ВООЗ, стали новим епіцентром пандемії коронавірусу, пройшли пік поширення інфекції в країні. Про це заявив президент країни Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, в четвер він презентує нові принципи відкриття економіки США.

"Битва триває, але дані свідчать про те, що країна пройшла пік нових випадків. Хоча ми повинні зберігати пильність, ясно, що наша агресивна стратегія працює і дуже сильно працює, можу додати", - сказав Трамп.

Кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом в США перевищує 136 тисяч осіб. Всього в світі виявлено понад 2 млн випадків захворювання COVID-19.

Також у відомстві повідомили, що США є лідером у світі як за кількістю випадків зараження - близько 640 тисяч, так і по летальних випадків - понад 30 тисяч.

Як повідомляли "Українські Новини", в Лос-Анджелесі не будуть проводитися масові заходи до 2021 року.

Крім того, президент Дональд Трамп заявив, що сподівається, що від коронавірусу по всьому США помруть не більше, ніж 100 тисяч чоловік.

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