На въезде в Киев по Житомирской трассе образовалась пробка из-за измерения температуры на КПП

На контрольно-пропускном пункте на въезде в Киев по Житомирской трассе температуру водителей и пассажиров автомобилей медработники проверяют выборочно, движение автомобилей замедлено.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

На въезде в столицу образовалась тянучка, транспортные средства проходят КПП, двигаясь по одной полосе для проезда автомобилей.

На КПП присутствуют правоохранители в медицинских масках и медицинские работники в специальных костюмах, также рядом с КПП разбита палатка.

При этом медработники выборочно измеряют температуру водителей и пассажиров авто с помощью бесконтактных термометров.

Из приблизительно 15 проехавших автомобилей для прохождения термометрии было остановлено 1 транспортное средство.

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Житомирская трасса. Google-карта

По данным Google-карта пробка возле КПП на въезде в Киев также образовалась по Одеской трассе и на Богатырской.

Одесская трасса. Google-карта

Богатырская. Google-карта

Как сообщали Українськi Новини, блокпосты и обязательную проверку температуры на въездах в Киев обещают отменить после Пасхи.

Водители и пассажиры транспортных средств при въезде в Киев будут проходить обязательную термометрию из-за карантина в связи с коронавирусом.