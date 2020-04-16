На въезде в Киев по Житомирской трассе образовалась пробка из-за измерения температуры на КПП

На контрольно-пропускном пункте на въезде в Киев по Житомирской трассе температуру водителей и пассажиров автомобилей медработники проверяют выборочно, движение автомобилей замедлено. Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий. На въезде в столицу образовалась тянучка, транспортные средства проходят КПП, двигаясь по одной полосе для проезда автомобилей. На КПП присутствуют правоохранители в медицинских масках и медицинские работники в специальных костюмах, также рядом с КПП разбита палатка. При этом медработники выборочно измеряют температуру водителей и пассажиров авто с помощью бесконтактных термометров. Из приблизительно 15 проехавших автомобилей для прохождения термометрии было остановлено 1 транспортное средство. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=lSAr3DXCsHQ" frameborder="0" allowfullscreen> Житомирская трасса. Google-карта По данным Google-карта пробка возле КПП на въезде в Киев также образовалась по Одеской трассе и на Богатырской. Одесская трасса. Google-карта Богатырская. Google-карта Как сообщали Українськi Новини, блокпосты и обязательную проверку температуры на въездах в Киев обещают отменить после Пасхи. Водители и пассажиры транспортных средств при въезде в Киев будут проходить обязательную термометрию из-за карантина в связи с коронавирусом.