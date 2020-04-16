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16 апреля 2020, четверг, 17:06 1792 Карта
Общество 2020-04-16T17:17:07+03:00
Українські Новини
На въезде в Киев по Житомирской трассе образовалась пробка из-за измерения температуры на КПП

На въезде в Киев по Житомирской трассе образовалась пробка из-за измерения температуры на КПП

Ярина Вацяк
КПП, Пробка, Житомирская трасса, Пробка на трассе, Пробки в Киеве, измерение температуры

На контрольно-пропускном пункте на въезде в Киев по Житомирской трассе температуру водителей и пассажиров автомобилей медработники проверяют выборочно, движение автомобилей замедлено.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

На въезде в столицу образовалась тянучка, транспортные средства проходят КПП, двигаясь по одной полосе для проезда автомобилей.

На КПП присутствуют правоохранители в медицинских масках и медицинские работники в специальных костюмах, также рядом с КПП разбита палатка.

При этом медработники выборочно измеряют температуру водителей и пассажиров авто с помощью бесконтактных термометров.

Из приблизительно 15 проехавших автомобилей для прохождения термометрии было остановлено 1 транспортное средство.

Житомирская трасса. Google-картаЖитомирская трасса. Google-карта

По данным Google-карта пробка возле КПП на въезде в Киев также образовалась по Одеской трассе и на Богатырской.

Одесская трасса. Google-картаОдесская трасса. Google-карта

Богатырская. Google-картаБогатырская. Google-карта

Как сообщали Українськi Новини, блокпосты и обязательную проверку температуры на въездах в Киев обещают отменить после Пасхи.

Водители и пассажиры транспортных средств при въезде в Киев будут проходить обязательную термометрию из-за карантина в связи с коронавирусом. 

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