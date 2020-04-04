Всем водителям и пассажирам при въезде в Киев будут мерить температуру

Водители и пассажиры транспортных средств при въезде в Киев будут проходить обязательную термометрию из-за карантина в связи с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении КГГА.

Так, сообщается, что проверку температуры тела водители и пассажиры проходят на КПП.

"Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте", - говорится в распоряжении.

Также согласно распоряжению, не допускают въезд на территорию Киева граждан без проведения термометрии при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте, граждан с признаками острых респираторных заболеваний, кроме случаев их направления на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию.

Гражданам, которые должны быть на самоизоляции или обсервации, запретили самовольно покидать места самоизоляции или обсервации, в частности выезжать из Киева.

Кроме того, термометрию должны ежедневно проводить работникам общепита и продовольственной торговли: перед началом рабочей смены и по завершению. В случае высокой температуры таких работников запрещено допускать к работе.

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