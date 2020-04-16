На в'їзді в Київ по Житомирській трасі утворився затор через вимірювання температури на КПП

На контрольно-пропускному пункті на в'їзді в Київ по Житомирській трасі температуру водіїв і пасажирів автомобілів медпрацівники перевіряють вибірково, рух автомобілів сповільнено. Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій. На в'їзді в столицю утворилася тягучка, транспортні засоби проходять КПП, рухаючись по одній смузі для проїзду автомобілів. На КПП присутні правоохоронці у медичних масках і медичні працівники в спеціальних костюмах, також поруч з КПП розбито намет. При цьому медпрацівники вибірково вимірюють температуру водіїв і пасажирів авто з допомогою безконтактних термометрів. З приблизно 15 проїхали автомобілів для проходження термометрії було зупинено 1 транспортний засіб. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=lSAr3DXCsHQ" frameborder="0" allowfullscreen> Житомирська траса. Google-карта За даними Google-карта пробка біля КПП на в'їзді до Києва утворилася за Одеської трасі і на Богатирській. Одеська траса. Google-карта Богатирська. Google-карта Як повідомляли Українські Новини, блокпости і обов'язкову перевірку температури на в'їздах до Києва обіцяють скасувати після Великодня. Водії та пасажири транспортних засобів при в'їзді в Київ будуть проходити обов'язкову термометрію через карантин у зв'язку з коронавірусом.