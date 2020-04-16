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16 квітня 2020, четвер, 16:20 16
Світ 2020-04-16T16:29:07+03:00
Українські Новини
Коронавірус в Південній Кореї повторно виявили у понад 140 людей, які одужали

Коронавірус в Південній Кореї повторно виявили у понад 140 людей, які одужали

Елизавета Кесельман
Південна Корея, Коронавірус, Повторне захворювання
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Раніше повідомлялося про 100 пацієнтів, хворих на коронавірус в Південній Кореї повторно. Днями, стало відомо, що інфекцію COVID-19 повторно підтвердили у 141 людини. Про це передає CNN.

Як передають дані регіональних Центрів по контролю і профілактиці захворювань (KCDC) Південної Кореї, у всіх пацієнтів повторно діагностували COVID-19. На даний момент KCDC проводить розслідування з приводу причин повторного інфікування людей.

Більшість експертів вважають практично неможливим повторне зараження на коронавірус практично відразу після одужання від інфекції. Одними з пояснень називають проблеми з тестуванням або різні кількості вірусної РНК в організмі.

На даний момент в Південній Кореї зафіксовано 10 613 випадків зараження на коронавірус. Від інфекції померли 299 хворих COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, раніше медики заявили, що 80% хворих коронавірусом помирають через підключення до апаратів ШВЛ.

Крім того, Північна Корея заявила про відсутність хворих на коронавірус в країні, однак інші країни вважають це брехнею.

 

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