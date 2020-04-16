На въезде в Киев стоят блокпосты, но температурный скрининг пока не проводят, — СМИ

Как проверяют температуру на въезде в Киев. Фото: "Страна"

Как проверяют температуру на въезде в Киев. Фото: "Страна"

С сегодняшнего дня на въезде в Киев начали действовать стационарные посты для проверки температуры всем, кто въезжает в Киев. Об этом сообщает издание "Страна", корреспондент которой побывал на посту №506 Сосновый бор, шоссе Житомирское.

Тем, у кого признаки ОРВИ и повышенная температура, обещают отправлять на самоизоляцию. Тем, у кого выше 38, могут вызвать скорую.

В сообщении говорится, что по состоянию на 08:15 здесь никого не останавливали, все водители проезжали беспрепятственно. Не на камеру полицейский сказал, что пост начнет свою работу с 13:00. "На пост еще должны приехать медики и сотрудники КГГА", - добавил патрульный. Здесь также дежурят журналисты.

Как проверяют температуру на въезде в Киев. Фото: "Страна"

Как сообщали Українськi Новини, Киев вводит обязательный температурный скрининг пассажиров и водителей транспорта на въездах в столицу с 16 до 20 апреля.

Ранее КГГА сообщала о введении обязательной термометрии при въезде в Киев водителей и пассажиров транспортных средств с 6 апреля, однако фактически она проводилась выборочно.