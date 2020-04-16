Денисова назвала имя первого освобожденного из плена украинца

В рамках третьего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц был освобожден военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, которого удерживала группировка "ДНР".

Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Он военнослужащий ЗСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года. Его родственники обращались ко мне с просьбой о его освобождении. Мною было передано соответствующее обращение в Центр освобождения заложников при СБУ, после чего сразу началась работа по его возвращению", — написала Денисова.

Она также опубликовала фотографии украинцев, которых освободили из плена группировки "ДНР".

Освобожденные из плена украинцы. Фото: Telegram-канал Людмилы Денисовой

Омбудсмен подтвердила: сегодня на подконтрольную территорию Украины вернули 19 украинцев, которых удерживали на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Из-за карантинных ограничений переговорный процесс был тяжелым.

"Но, как видим, совместные усилия всех, кто был вовлечен в этой важной работы дали свой результат", — отметила Денисова.

Она подчеркнула, что освобожденные украинцы пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи.

Как сообщали Українськi Новини, на линии разграничения прошел очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленных.

Ранее Офис Президента заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи.

Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля.