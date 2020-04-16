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16 апреля 2020, четверг, 12:50 1924
Общество 2020-04-16T14:15:02+03:00
Українські Новини
Денисова назвала имя первого освобожденного из плена украинца

Денисова назвала имя первого освобожденного из плена украинца

Кира Молчанова
Освобождение пленных, Людмила Денисова, обмен пленными, Освобождение украинских военнослужащих
Обмен пленными. Фото: Офис президента
Обмен пленными. Фото: Офис президента

В рамках третьего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц был освобожден военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, которого удерживала группировка "ДНР".

Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Он военнослужащий ЗСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года. Его родственники обращались ко мне с просьбой о его освобождении. Мною было передано соответствующее обращение в Центр освобождения заложников при СБУ, после чего сразу началась работа по его возвращению", — написала Денисова.

Она также опубликовала фотографии украинцев, которых освободили из плена группировки "ДНР".

Освобожденные из плена украинцы. Фото: Telegram-канал Людмилы ДенисовойОсвобожденные из плена украинцы. Фото: Telegram-канал Людмилы Денисовой

Омбудсмен подтвердила: сегодня на подконтрольную территорию Украины вернули 19 украинцев, которых удерживали на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Из-за карантинных ограничений переговорный процесс был тяжелым.

"Но, как видим, совместные усилия всех, кто был вовлечен в этой важной работы дали свой результат", — отметила Денисова.

Она подчеркнула, что освобожденные украинцы пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи.

Как сообщали Українськi Новини, на линии разграничения прошел очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленных.

Ранее Офис Президента заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи.

Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля.

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