Коронавирусом заболели уже почти 800 медиков

В течение среды, 15 апреля, было госпитализировано 87 больных коронавирусной инфекцией, в том числе 3 детей.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Госпитализировано 87 человек, из них 3 детей и 12 медицинских работников", - сказал он.

Среди 397 человек, у которых 15 апреля подтверждена коронавирусная инфекция, - 29 детей и 104 медработника.

Всего с начала эпидемии заболело 788 медработников, больше всего - в Черновицкой области (126).

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Также Львовский городской совет заявляет, что в области у мужчины выявили коронавирус с третьей попытки ПЦР-тестирования и после смерти.

Тем временем вирусологи не рекомендуют простому населению носить респираторные маски для защиты от коронавируса.

Кроме того, по состоянию на утро 15 апреля погибли от вируса 137 020 человек, вылечились – 512 092.