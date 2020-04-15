В Киеве предупредили о угрозе повторного возгорания в Чернобыльской зоне

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что существует угроза повторного возгорания пожара в зоне отчуждения. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что для обследования всех участков понадобится примерно неделю.

"По оценкам спасателей, еще неделя уйдет на то, чтобы исследовать все участки. Пожар может вспыхнуть снова", - сказал столичный мэр.

Как сообщали Українські Новини, МОЗ рекомендует людям, у которых хронические заболевания легких или сердечно-сосудистое заболевания, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне. В частности, в министерстве рекомендуют не выходить на улицу в утренние часы, когда концентрация частиц выше в воздухе. Также советуют пить больше воды и делать влажную уборку.

При этом радиационный фон по состоянию на 14 апреля в Житомирской, Киевской и г. Киев в рамках нормы.

А тем временем в Киеве зафиксировали превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

О том, что загрязненный воздух с дымом от лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может двинуться в сторону Киева, было известно еще в пятницу.