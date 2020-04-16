Порывы ветра усилятся, а заморозки продолжат атаковать: спасатели предупредили об ухудшении погоды

Сегодня, 16 апреля, Украину продолжают атаковать заморозки и сильные порывы ветра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные УКргидрометцентра. Так, сообщается, что заморозки ожидаются ночью на протяжении 16-17 апреля. "По данным Укргидрометцентра, ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в сообщении. Также в Киевской области ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3°. Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 16 апреля в Украине порывы ветра 17-22 м\/с. Как сообщали Українські Новини, 16 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м\/с, порывы 17-22 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов. Ранее синоптик дала прогноз погоды до Пасхи. Также мы сообщали, что в Украине морозы усилятся вместе с дождем и ветром. Тем временем, православные христиане сегодня отмечают Великий четверг, который называют "Чистым", поскольку этот день принято начинать с купания до восхода солнца, что символизирует процесс очищения. Девушкам можно при утреннем купании также подстричь волосы.