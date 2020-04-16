Порывы ветра усилятся, а заморозки продолжат атаковать: спасатели предупредили об ухудшении погоды

Сегодня, 16 апреля, Украину продолжают атаковать заморозки и сильные порывы ветра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные УКргидрометцентра.

Так, сообщается, что заморозки ожидаются ночью на протяжении 16-17 апреля.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Также в Киевской области ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3°.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, 16 апреля в Украине порывы ветра 17-22 м/с.

Как сообщали Українські Новини, 16 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.

Ранее синоптик дала прогноз погоды до Пасхи.

Также мы сообщали, что в Украине морозы усилятся вместе с дождем и ветром.

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