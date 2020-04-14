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14 апреля 2020, вторник, 21:00 1823
Общество 2020-04-14T21:00:01+03:00
Українські Новини
Морозы усилятся вместе с дождями и ветром: прогноз погоды на 15 апреля

Морозы усилятся вместе с дождями и ветром: прогноз погоды на 15 апреля

Анна Рудык
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Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

15 апреля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью сильные заморозки в воздухе 0…-2 градуса, днем +7…+9 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только днем в Волынской и Ривненской областях небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов, днем +5…+11 градусов, в Закарпатье +10…+15 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -3…-8 градусов, днем -2…+3 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +12…+14 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Житомирской области днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью сильне заморозки в воздухе 0…-5 градусов, днем +5…+11 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ночью дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, в Винницкой и Черкасской областях сильные заморозки в воздухе 0…-5 градусов; днем +5…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, ночью с мокрым снегом, только в Харьковской области днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+11 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков, только в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +8…+15 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью дождь, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Ялте ночью дождь, днем без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

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