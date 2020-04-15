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15 апреля 2020, среда, 21:00 2736
Общество 2020-04-15T21:00:01+03:00
Українські Новини
Заморозки и дожди не отступят. Прогноз погоды на Чистый четверг

Заморозки и дожди не отступят. Прогноз погоды на Чистый четверг

Анна Рудык
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Похолодание. Фото: mirvkartinkah.ru
Похолодание. Фото: mirvkartinkah.ru

16 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +16…+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +16…+21 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +4…+9 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без садков, только в Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +13…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Харьковской области ночью местами небольшой дождь, днем без осадков; ночью заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +9…+14 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз погоды до Пасхи.

Также мы сообщали, что в Украине морозы усилятся вместе с дождем и ветром.

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