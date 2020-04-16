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  • На коронавірус у всьому світі захворіли понад 2 млн осіб. Дані на 16 квітня
16 квітня 2020, четвер, 08:37 70
Світ 2020-04-16T08:38:44+03:00
Українські Новини
На коронавірус у всьому світі захворіли понад 2 млн осіб. Дані на 16 квітня

На коронавірус у всьому світі захворіли понад 2 млн осіб. Дані на 16 квітня

Валерия Драгомирова
Коронавірус, статистика коронавірусу, Розповсюдження коронавірусу
Поширення пандемії коронавірусу на планеті. Фото:who.int
Поширення пандемії коронавірусу на планеті. Фото:who.int

І поки в Україні кількість хворих на коронавірус наближається до 4 тисяч, у світі кількість інфікованих Covid-19 складає 2 064 115 осіб.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.

Так, згідно з даними, станом на ранок 15 квітня загинули від вірусу 137 020 осіб, вилікувались – 512 092.

На першому місці по захворюваності знаходиться США, де на коронавірус захворіли 639 055 осіб (за добу 29 633), загинуло – 30 925.

На другому місці знаходиться Іспанія. Тут захворіли 180 659 осіб (6 599 за добу) і загинули 18 812 осіб.

На третьому місці Італія. Тут на коронавірус захворіли 165 155 (за добу захворіли 2 667 осіб), всього в країні 21 645 летальних випадків.

Німеччина опинилася на 4 місці за кількістю хворих на Covid-19. В країні 134 753 заражених (2 543 за добу), загинули 3 804 осіб.

На п'ятому місці Франція. На Covid-19 захворіли 134 582 (3 220 випадків за добу), померли 17 188.

Як повідомляли Українські Новини, Гренландія перемогла коронавірус.

Раніше коронавірус в Ізраїлі виявили у восьмиденного немовляти.

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На коронавірус у всьому світі захворіли понад 2 млн осіб. Дані на 16 квітня
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