На коронавірус у всьому світі захворіли понад 2 млн осіб. Дані на 16 квітня

І поки в Україні кількість хворих на коронавірус наближається до 4 тисяч, у світі кількість інфікованих Covid-19 складає 2 064 115 осіб.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса.



Так, згідно з даними, станом на ранок 15 квітня загинули від вірусу 137 020 осіб, вилікувались – 512 092.



На першому місці по захворюваності знаходиться США, де на коронавірус захворіли 639 055 осіб (за добу 29 633), загинуло – 30 925.



На другому місці знаходиться Іспанія. Тут захворіли 180 659 осіб (6 599 за добу) і загинули 18 812 осіб.



На третьому місці Італія. Тут на коронавірус захворіли 165 155 (за добу захворіли 2 667 осіб), всього в країні 21 645 летальних випадків.



Німеччина опинилася на 4 місці за кількістю хворих на Covid-19. В країні 134 753 заражених (2 543 за добу), загинули 3 804 осіб.



На п'ятому місці Франція. На Covid-19 захворіли 134 582 (3 220 випадків за добу), померли 17 188.



Як повідомляли Українські Новини, Гренландія перемогла коронавірус.



Раніше коронавірус в Ізраїлі виявили у восьмиденного немовляти.