Конкуренция за каждое рабочее место выросла в 3 раза из-за карантина, - кадровое агентство

Увеличение количества вакансий в продуктовом ритейле (розничная торговля продуктов питания оптовыми масштабами) транспортной и сельскохозяйственной отраслях не сможет перекрыть потерю рабочих мест в других сферах, которая произошла из-за введения карантина.

Об этом Українським Новинам сообщила руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала hh.ua Юлия Дрожжина.

"Повышение количества вакансий в продуктовом ритейле, частично в транспортной и сельскохозяйственной сферах не сможет перекрыть все увольнения, сокращения, которые произошли в других отраслях", - сказала она.

Дрожжина отметила, что причиной невозможности перекрыть потерю рабочих мест компаниями, которые занимаются такими сферами, является размещение ими вакансий с отложенным спросом, то есть набор в кадровый резерв.

"Сейчас они, грубо говоря, проводят собеседование с человеком и по окончанию карантина намереваются его взять на работу, но этого может и не произойти, потому что никто точно не знает, когда карантинные ограничения будут сняты и когда можно будет начать восстанавливать полностью деятельность", - добавила она.

По ее наблюдениям, около 20% вакансий, которые размещаются, созданы для формирования кадрового резерва.

Также Дрожжина сообщила, что конкуренция за работу (количество резюме, которые приходятся на 1 вакансию ) увеличилась в 3 раза в сравнении с 2019 годом, а фактическая безработица - выросла и будет расти.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 26 марта из-за введенного карантина вырос спрос на антикризисных специалистов, курьеров и водителей.

Также количество украинцев, которые ищут новую работу, выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.