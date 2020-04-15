Из-за коронавируса игрока компьютерной игры принуждали сменить ник "Corona"

Пандемия коронавируса вызвала панику среди населения. Ранее, из-за эпидемии производители пива "Корона" прекратили производство из-за названия бренда, а в Индии новорожденную девочку назвали Короной, как символ борьбы с COVID-19. Тем временем, участника компютерной игры League of Legends принудили сменить ник Corona. Об этом передает goha.ru.

Отмечается, что мужчина шесть лет играл под ником Squid Corona, а в середине прошлого года, еще до начала истерии вокруг COVID-19, сменил его на Corona. Но 1 апреля при входе в игру обнаружил требование сменить имя. Однако Riot Games вовсе не шутила, а переписка с поддержкой ничего не дала.

Дело в том,что Corona - реальная фамилия пользователя. А в других регионах тоже есть игроки с таким ником. К счастью, обсуждение на reddit привлекло внимание, и один из представителей компании уже пообещал, что в ситуации разберутся, ведь требование не соответствует установленным правилам.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Испании влюбленные поженились "в окне" из-за коронавируса.

А в Мадриде полиция оштрафовала 77-летнего пенсионера, который несмотря на карантин, вышел на улицу на "охоту за покемонами".