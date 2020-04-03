В Мексике из-за коронавируса перестают производить пиво "Корона"

Мексика останавливает производство пива "Корона", которое экспортирует в 180 других стран на фоне вспышки коронавируса: там производство напитка назвали "несущественным" на фоне карантинных мер. Об этом сообщает агентство Reuters.

На этой неделе в стране объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и распорядились остановить все мероприятия, которые не помогают справиться с эпидемией, от которой в стране погибли уже 50 человек.

В компании заявили, что остановят производство пива в воскресенье и что уже сократили производств "Короны" до минимума. Пивовары подчеркнули, что смогут восстановить процесс, как только правительственный запрет снимут.

"Если федеральное правительство сочтет целесообразным дать какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo мы готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива", - говорится в заявлении.

Сельское хозяйство и производство продуктов питания в целом в Мексике считаются основными видами деятельности.

Как сообщали Українсьі Новини, в Грузии из-за всеобщего карантина в связи с пандемией коронавируса закрылись все алкогольные магазины. До окончания чрезвычайного положения купить вино, пиво, коньяк или чачу можно только в продовольственных магазинах.

Один из крупнейших украинских производителей пива компания Carlsberg Ukraine считает, что только 30% украинцев предпочитают пиво другим напиткам.