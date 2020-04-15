Пенсионный фонд в мобильном телефоне: как установить и пользоваться приложением

В то время, как на пенсии в апреле направили уже более 20 миллиардов гривен, в условиях пандемия коронавируса, когда людям пожилого возраста не рекомендовано без острой нужны выходить на улицу и посещать людные места, Пенсионный фонд призывает пенсионеров пользоваться мобильным приложением.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Теперь, когда мы находимся дома, самое время осваивать цифровые навыки", - сказано в сообщении фонда.

Также сообщается о полезных функциях приложения. В частности, с его помощью, оставаясь дома, можно:

Ознакомиться с информацией о приобретенном страховом стаже, уплаты работодателями страховых взносов;

Просматривать информацию в Электронном реестре листков нетрудоспособности и сведения о трудовой деятельности;

Пользоваться услугой "Пенсионный калькулятор", который поможет рассчитать будущую пенсию по возрасту;

Подать заявление на назначение или перерасчет пенсии, в том числе по принципу "одно посещение";

Просмотреть информацию электронной пенсионного дела (если Вы пенсионер);

Обращаться в Пенсионный фонд со своими вопросами и получать на них ответы.

Также ПФ рассказал, как установить мобильное приложение "Пенсионный фонд". Для этого нужен только телефон (или планшет) с подключением к сети Интернет.

Шаг 1 👉 Версии мобильного приложения для устройств с операционными системами Android и IOS размещены в Google Play и AppStore соответственно.

Шаг 2 👉Нажав опцию "установить", совершенно бесплатно устанавливаем его на телефон.

Шаг 3 👉 Открыв мобильное приложение, будет предложено выбрать варианты входа в личный кабинет.

В приложении есть несколько таких способов входа:

📌 с помощью квалифицированной электронной подписи. Для этого она должен быть сохранена в телефоне. Также нужно из предложенного списка выбрать аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК), выдавший электронный ключ, и оставить отметку, кем Вы: "физической" или "юридической" лицом;

📌 с помощью GovID. Если выбираете этот способ, открывается панель, где предлагается осуществить вход, выбрав из предложенного перечня банк, в котором Вы обслуживаетесь. После этого необходимо ввести номер банковской карты, и Вам сразу придет смс-сообщение с шестью цифрами, которые нужно ввести в поле на экране;

📌 с помощью регистрации. Для этого нужно личное посещение Пенсионного фонда, где выдадут логин и пароль. Однако, сегодня не время;

📌 с помощью электронного пенсионного удостоверения, если оно у Вас имеется.

Сообщается, что после быстрой процедуры регистрации открывается перечень услуг, которые можно получить через мобильное приложение "Пенсионный фонд".

В то же время, фонд призывает доверять только официальной информации из проверенных источников.

Как сообщали Українські Новини, пенсионерам могут урезают пенсии из-за подработок.

Кроме того, субсидию потеряют около 20% получателей.

В понедельник Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.