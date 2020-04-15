Експерти прогнозують зростання закупівельних цін на свинину перед Великоднем

Агропромислова компанія KSG Agro (Дніпропетровська область) прогнозує, що ціна на свинину в живій вазі зросте на 11%, або на 5 гривень/кг, до 50 гривень/кг у ряді регіонів перед Великоднем порівняно з 13 квітня, в той час, як у київських супермаркетах зросли ціни на яйця.

Про це Українським Новинам повідомив директор ТОВ "Стронг-Інвест", що входить в KSG Agro, Ігор Ушаков.

"За нашими прогнозами, на поточному тижні в ряді регіонів ціна на живих свиней може зрости до 50 гривень/кг", - сказав він.

За словами Ушакова, це передвеликоднє зростання обумовлене цілим рядом чинників, серед яких, крім свята, гарна погода, що сприяє барбекю на присадибних ділянках.

При цьому період з 1 квітня відзначався високою волатильністю цін на свинину, що пов'язано, зокрема, нерівномірністю попиту та пропозиції у різних регіонах країни.

Так, середня закупівельна ціна на свинину, за даними KSG Agro, 1 квітня становила 47 гривень/кг, 6 квітня - 40 гривень/кг, 13 квітня - 45 гривень/кг

Ушаков зазначив, що карантин привів до зростання попиту на свинину через ажіотажних закупівель продуктів у торговельних мережах, тому в березні ціни зросли.

"Однак, після задоволення підвищеного попиту на свинину українськими виробниками (а імпорт в березні скоротився в 2-2,5 рази), ціна знизилася", - прокоментував він.

За оцінкою KSG Agro, ситуація в карантинний період аналогічна трендам, які були характерні для цього періоду рік тому без сильних цінових коливань на ринку свинини, подорожчання на тлі збільшеного попиту напередодні свят.

Очікується, що після 19 квітня попит знизиться, і зросте вже разом з цінами до травневих свят.

Як повідомляли Українські Новини, асоціація "Свинарі України" вважає, що попит на свинину залишиться стабільним перед Великоднем через обмеженість каналів закупівлі.

Компанія KSG Agro створена в 2001 році, вхідні в неї підприємства розташовані у Дніпропетровській областях.

Компанія розвиває свинарське напрямок, що займається рослинництвом, переробкою, виробництвом борошна та біопалива.

Співвласником агрохолдингу KSG Agro є Сергій Касьянов.

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