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  • Гренландія перемогла коронавірус. В країні всі хворі одужали COVID-19, – головлікар
15 квітня 2020, середа, 17:24 13
Світ 2020-04-15T17:28:28+03:00
Українські Новини
Гренландія перемогла коронавірус. В країні всі хворі одужали COVID-19, – головлікар

Гренландія перемогла коронавірус. В країні всі хворі одужали COVID-19, – головлікар

Елизавета Кесельман
Гренландія, боротьба з коронавірусом, Коронавірус в Гренландії
Гренландія. Фото: pixabay
Гренландія. Фото: pixabay

Гренландія, де коронавірус виявили в середині березня і закрили кордони, заявила про те, що країна перемогла вірус. Про це розповів 13 квітня на прес-конференції головний лікар Гренландії, повідомляє High North News.

Як заявляє головний лікар Хенрік Хансен, починаючи з 4 квітня, в країні не зафіксували жодного випадку зараження на коронавірус, а всі 11 хворих раніше – одужали. Летальних випадків в країні не виявили.

Серед населення Гренландії, яке становить близько 56 000 чоловік, провели 912 тестів. МОЗ з упевненістю заявив, що місцевих випадків поширення інфекції немає.

Влада Гренландії планує поступово знімати карантинні обмеження, якщо ситуація не погіршиться. З сьогоднішнього дня, 15 квітня, скасовується заборона на продаж алкоголю, поступово відновлюється навчання у школах за межами столиці Гренландії, Нуук.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Північна Корея заявила, що з початку спалаху епідемії коронавірусу в країні не зафіксували жодного випадку захворювання. Проте інші країни вважають дану інформацію помилковою.

Тим часом США фіксують нові антирекорди по смертності від коронавірусу.

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