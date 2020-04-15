Кабмін ввів дзеркальні заходи для країн, які встановили обмеження українським перевізникам

Кабінет Міністрів ввів дзеркальні заходи по відношенню до країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Кабмін ввів дзеркальні заходи по відношенню до країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників", - написав він.

Він зазначив, що Україна підтримує вільне переміщення вантажів між країнами і не обмежує здійснення вантажних перевезень в одному напрямку.

За словами Криклія, економіка, як українська, так і інших країн, повинна працювати, однак після введення деякими країнами обмежень по відношенню до українських перевізників, уряд був змушений ввести дзеркальні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, вантажоперевізники змушені простоювати в очікуванні перетину кордону в антисанітарних умовах, без доступу до належного харчування більше 4 діб з усіма соціально-санітарними наслідками.

Також літак Ан-225 "Мрія" буде задіяний в перевезенні вантажів для боротьби з коронавірусною інфекцією.