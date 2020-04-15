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15 квітня 2020, середа, 17:20 14
Кабмін 2020-04-15T17:21:09+03:00
Українські Новини
Кабмін ввів дзеркальні заходи для країн, які встановили обмеження українським перевізникам

Кабмін ввів дзеркальні заходи для країн, які встановили обмеження українським перевізникам

Елена Новикова
Обмеження для вантажівок, Вантажні перевезення, Владислав Криклій, Міжнародні вантажні перевезення
Владислав Криклій. Фото з відкритих джерел
Владислав Криклій. Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів ввів дзеркальні заходи по відношенню до країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Кабмін ввів дзеркальні заходи по відношенню до країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників", - написав він.

Він зазначив, що Україна підтримує вільне переміщення вантажів між країнами і не обмежує здійснення вантажних перевезень в одному напрямку.

За словами Криклія, економіка, як українська, так і інших країн, повинна працювати, однак після введення деякими країнами обмежень по відношенню до українських перевізників, уряд був змушений ввести дзеркальні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, вантажоперевізники змушені простоювати в очікуванні перетину кордону в антисанітарних умовах, без доступу до належного харчування більше 4 діб з усіма соціально-санітарними наслідками.

Також літак Ан-225 "Мрія" буде задіяний в перевезенні вантажів для боротьби з коронавірусною інфекцією.

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