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26 марта 2020, четверг, 14:38 1308
Общество 2020-03-26T15:45:02+02:00
Українські Новини
Вступительную кампанию могут перенести на октябрь из-за перенесенного ВНО-2020

Вступительную кампанию могут перенести на октябрь из-за перенесенного ВНО-2020

Ярина Вацяк
МОН, ВНО, Вступительная кампания, ВНО-2020, Любомира Мандзай, вступительная кампания-2020
Любомира Мандзий. Скриншот трансляции 112
Любомира Мандзий. Скриншот трансляции 112

В случае невозможности возврата учеников на обучение и проведение внешнего независимого оценивания в июне 2020 года, Министерство образования готово провести ВНО в июле или в августе, а вступительную кампанию сместить во времени из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации.

Об этом во время брифинга рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

"Мы готовы начать ВНО в июне, мы готовы начать его в июле, и мы готовы начать в середине августе. Если мы готовы провести ВНО в серпе, результаты будут в середине сентября", - сказала она.

В случае проведения ВНО в августе, вступительная кампания будет продлена до середины октября.

"Если мы вернемся в июне, то вступительная кампания будет продолжена, и она точно не будет проведена в июле", - отметила мандзай.

Также она сообщила, что о дате старта кампании министерство подготовит решение дополнительно.

Кроме того, многие процессы вступительной кампании министерство постарается организовать дистанционно, чтобы уменьшить количество контактов в аудиториях.

Ранее Українські Новини писали о бесплатных сайтах и приложениях, которые помогут при подготовке к внешнему независимому оцениванию, а также о том, как подтянуть английский за три недели карантина.

 

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