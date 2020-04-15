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15 апреля 2020, среда, 16:00 1022
Политика 2020-04-15T16:27:27+03:00
Українські Новини
Обмен пленными состоится на этой неделе, - обмудсмен Денисова

Обмен пленными состоится на этой неделе, - обмудсмен Денисова

Елизавета Драбкина
Людмила Денисова, обмен пленными, Обмен удерживаемыми
Людмила Денисова Фото: Facebook
Людмила Денисова Фото: Facebook

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обмен удерживаемыми лицами состоится на этой неделе. Раньше Офис Президента отрицал то, что обмен состоится в среду.

Об этом она сообщила в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Хочу сообщить, что очередной этап взаимного освобождения граждан в процессе подготовки. Он состоится на этой неделе. На данный момент переговоры продолжаются. В частности, осуществляются последние согласовании даты, списков и логистики передачи граждан", - сказала она.

Она отметила, что этот обмен усложняется тем, что он осуществляется в период карантина.

Также она подчеркнула, что украинские граждане, которые вернуться, пройдут обязательную 2-недельную обсервацию.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Офис Президента заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи.

Православная Пасха в этом году будет отмечаться 19 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленных.

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