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15 квітня 2020, середа, 15:35 17
Суспільство 2020-04-15T17:45:03+03:00
Українські Новини
Міносвіти припустило два сценарії для ЗНО-2020: у червні та серпні

Міносвіти припустило два сценарії для ЗНО-2020: у червні та серпні

Ольга Фандорина
ЗНО, Абітурієнти, Тестування, ЗНО-2020
Тестування. ЗНО. Абітурієнти. Фото: verge.zp
Тестування. ЗНО. Абітурієнти. Фото: verge.zp

Незважаючи на те, що поки українські школи знаходяться на карантині, а у Києві учні навчаються за відеоуроків, в разі завершення карантину до червня зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити з 25 червня, в разі продовження - з 25 серпня.

Про це тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила під час брифінгу за результатами засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Якщо карантин закінчиться до початку червня, ми можемо говорити про проведення у червні пробного ЗНО і з 25 червня - основної сесії ЗНО. Якщо терміни карантину будуть продовжені... на початку серпня пройде пробне ЗНО і з 25 серпня буде можливість проводити основну сесію", - сказала вона.

Мандзій підкреслила, що ЗНО обов'язково відбудеться в 2020 році.

Проте від ЗНО в цьому році будуть звільнені учні 4 і 9 класів.

Як повідомлялося, в Україні продовжили карантин і введели надзвичайну ситуацію у всіх областях.

Тим часом, вступну кампанію можуть перенести на жовтень через перенесене ЗНО-2020.

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