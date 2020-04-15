Через карантин бізнес очікує падіння продажів і виробництва, - НБУ

В той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України зі зростання у 3% на зниження в 7,7% у 2020, підприємці очікують зниження продажів і виробництва через ситуацію, викликану пандемією коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку про стан економіки та банківської системи в перший місяць карантину, передають Українські Новини.

"Підприємці очікують зниження продажів і виробництва. Найбільше від сформованої ситуації постраждав бізнес, який надає послуги. Найменш песимістичні експортери. Подальший розвиток ситуації сильно залежить від темпів приборкання пандемії і тривалості карантину", - повідомляє НБУ.

Наголошується, що більшість підприємств намагається зберегти співробітників, однак, незважаючи на окремі винятки, не наймають нових співробітників, що ускладнює ситуацію для тих, що перебувають в пошуках роботи.

Також НБУ зазначає, що з початку березня до 10 квітня гривневі кошти на рахунках населення в банках збільшилися на 11,6 млрд гривень до 341,4 млрд гривень, в іноземній валюті кошти населення скоротилися на 182 млн доларів до 9,8 млрд доларів (-2%).

Ліквідність банків на сьогодні становить більш як 200 млрд гривень, ще понад 30 млрд гривень є в касах банків, а валютна ліквідність становить 7,9 млрд доларів, майже стільки ж коштів було і місяць тому.

НБУ повідомляє, що цього абсолютно достатньо, щоб без проблем впоратися з підвищеним попитом на зняття коштів.

Близько 70-75% відділень банків і понад 95% банкоматів продовжують працювати в штатному режимі, призупинено роботу тільки тих відділень, в яких немає відвідувачів і які розташовані в недоступних будівлях.

Наголошується, що кредитування населення зростає темпами 27% в річному вимірі.

НБУ наголосив, що погіршення очікувань бізнесу позначилося на зміну валюти кредиту: чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 3,6% з початку року, а обсяги валютних кредитів скорочуються.

Водночас банки істотно не змінювали кредитні ліміти.

Якщо деякі банки зменшили ліміти, то у випадку з фізособами - це були непрацюючі клієнти, у випадку з бізнесом - через вичерпання коштів.

За даними Нацбанку, інфляція в березні залишалася низькою - 2,3%.

Протягом останніх тижнів бізнес і громадяни більше продавали валюту, ніж купували її.

Зазначається, що НБУ вдалося викупити на ринку більше 0,5 млрд доларів з початку квітня після значних інтервенцій з продажу валюти в березні, а міжнародних резервів достатньо, щоб не допустити розгойдування курсу.

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 3,5% при інфляції 8,9% в 2020 році.

Також аналітики спрогнозували, що буде далі відбуватися на валютному ринку України, в також про те, чи варто зараз купувати долари.