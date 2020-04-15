В Киеве обзванивают людей на самоизоляции. Уже совершили 4,7 тыс. звонков

В то время, как в Киеве уже 612 больных коронавирусом, операторы Мониторингового центра Киевской городской государственной администрации (КГГА) по противодействию распространению коронавируса совершили более 4,7 тыс. звонков для контроля за соблюдением режима самоизоляции гражданами, в том которые пребывали в странах с большим уровнем распространения коронавирусной инфекции.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

В ходе звонков также выясняется круг общения людей, находящихся на самоизоляции с подозрением на коронавирус.

Кличко отметил, что КГГА уполномочила городские службы и семейных врачей осуществлять контроль за соблюдением режима самоизоляции киевлянами.

Городские службы будут помогать полиции в контроле, а гражданам - в соблюдении режима.

Как сообщали Українськi Новини, самоизоляцию украинцев начали проверять через мобильное приложение.

Ранее в КГГА говорили, что самоизоляцию пациентов будут проверять, позвонив по телефону, или при очном визите Национальной полиции, служащих ЖКХ или врачей.