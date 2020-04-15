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15 апреля 2020, среда, 13:57 31
Медицина 2020-04-15T13:58:44+03:00
Українські Новини
Без объявления карантина в Украине было бы 17 тыс. больных коронавирусом, — Минздрав

Без объявления карантина в Украине было бы 17 тыс. больных коронавирусом, — Минздрав

Валерия Драгомирова
Минздрав, Коронавирус, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что если бы власть не объявила карантин с 11 марта, то по состоянию на 12 апреля в Украине было бы зарегистрировано 17 тыс. больных коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в интервью порталу "НВ", передают Українськi Новини.

"Если мы посмотрим на наше математическое моделирование, которое было сделано в конце февраля, то, по состоянию на 12 апреля, мы должны были бы иметь около 17 тыс. коронавирусных больных", - сказал Ляшко.

По его словам, динамика заболеваемости в Украине более медленная, чем в странах Европейского Союза, что расценивается как эффект от превентивных мер.

"Например, от 100 до 1 тысячи мы прошли за 9 дней. Италия - за 5 дней", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что в нормальной ситуации до конца апреля количество заболевших дойдет до 10 тыс.

При этом в случае массовых нарушений карантинных мер может быть огромный всплеск заболеваемости.

Согласно моделированию Министерства здравоохранения, при инфицировании 25% населения страны на пике распространения инфекции в один день будет около 64 тыс. заболевших.

"И вот, представьте себе, наступает этот день. 64 тыс. человек попадают в отделения интенсивной терапии. А по факту в стране в таких отделениях 5 тыс. коек. То есть нужно положить на одну койку кого-то из 12 человек", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что решение о смягчении ограничений будет приниматься в зависимости от динамики заболеваемости после Пасхи.

Как сообщали Українські Новини, в Украине за день почти 400 новых случаев коронавируса

Кроме того, в Киево-Печерской Лавре новые случаи коронавируса.

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