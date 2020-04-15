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15 квітня 2020, середа, 14:08 5
Медицина 2020-04-15T14:09:19+03:00
Українські Новини
Без оголошення карантину в Україні було б 17 тис. хворих на коронавірус, — МОЗ

Без оголошення карантину в Україні було б 17 тис. хворих на коронавірус, — МОЗ

Валерия Драгомирова
МОЗ, Великдень, Коронавірус, Карантин в Україні, Пасха-2020
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що якщо б влада не оголосила карантин з 11 березня, то станом на 12 квітня в Україні було зареєстровано 17 тис. хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це він повідомив в інтерв'ю порталу "НВ", передають Українські Новини.

"Якщо ми подивимося на наше математичне моделювання, яке було зроблено наприкінці лютого, то станом на 12 квітня ми мали б отримати близько 17 тис. коронавірусних хворих", - сказав Ляшко.

З його слів, динаміка захворюваності в Україні більш повільна, ніж у країнах Європейського Союзу, що розцінюється як ефект від превентивних заходів.

"Наприклад, від 100 до 1 тисячі ми пройшли за 9 днів. Італія - ​​за 5 днів", - підкреслив заступник міністра.

Він зазначив, що в нормальній ситуації до кінця квітня кількість хворих дійде до 10 тис.

При цьому в разі масових порушень карантинних заходів може бути величезний сплеск захворюваності.

Згідно з моделюванням Міністерства охорони здоров'я, при інфікуванні 25% населення країни на піку поширення інфекції в один день буде реєструватися близько 64 тис. хворих.

"І ось, уявіть собі, настає цей день. 64 тис. осіб потрапляють до відділень інтенсивної терапії. А за фактом в країні в таких відділеннях 5 тис. ліжок. Тобто потрібно покласти на одне ліжко когось із 12 осіб", - зазначив Ляшко.

Він підкреслив, що рішення про пом'якшення обмежень буде прийматися залежно від динаміки захворюваності після Пасхи.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за день майже 400 нових випадків коронавірусу.

Крім того, у Києво-Печерській Лаврі нові випадки коронавірусу.

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