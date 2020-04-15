Шмигаль хоче почати ослаблення карантину вже з наступного тижня, - ЗМІ

Українська влада розійшлися в думках щодо необхідності продовження або скасування карантину та обмежувальних заходів після 24 квітня у той час, як в Україні за день майже 400 нових випадків коронавірусу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступає за поступове зняття з 24 квітня обмежень і введення режиму "мультикарантина". Тобто, щоб в кожному регіоні був різний рівень обмежень в залежності від рівня захворюваності, повідомляє "Страна" з посиланням на власні джерела в уряді.

Тобто в тих регіонах, де кількість заражених коронавірусом не дуже велика і динаміка низька, можна послаблювати обмеження. А в тих, де вирує епідемія (в першу чергу це Київ та Чернівецька область), продовжувати тотальний карантин або навіть його посилювати. Також цей режим можна регулювати на рівні окремих населених пунктів. Наприклад, у цілому область знімає обмеження, але в кількох містах, де є заражені, вони зберігаються.

За таким планом у "благополучних" регіонах з 24 квітня може відновити роботу міський транспорт, отроются невеликі магазини і ринки.

А протягом травня відкриються торгові центри і почне відкриватися громадське харчування. При цьому будуть продовжені норми про носіння масок, а також про заборону всіх масових заходів та про закриття кордонів.

Шмигаль аргументує необхідність зняття обмежень дуже складним економічним становищем. Яке може стати катастрофічним, якщо економіку не перезапустити найближчим часом.

Водночас категорично проти зняття обмежень виступає глава МВС Арсен Аваков. Він наполягає на продовженні карантинних обмежень по всій країні до середини травня мінімум.

Також проти зняття обмежень і медики.

Як повідомляли Українські Новини, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що закрив би всі, де є можливість масового скупчення людей.

Тим часом, через карантин Києву доводиться скорочувати витрати на 4,1 млрд. гривень, а будівництво триває.