ГБР вызвала Вятровича на допрос за банкет с профитролями и мильфеями на конференции по голодомору

Депутат Верховной Рады Владимир Вятрович ("Европейская солидарность") заявляет о вызове его на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Меня вызывают на допрос в ГБР", - написал он.

Он отметил, что на допрос его вызывают в качестве свидетеля по делу, которое инициировал депутат Рады Максим Бужанский ("Слуга народа") - за проведение международного форума, посвященного 85-летию памяти жертв Голодомора.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил, что Украинский институт национальной памяти, который в недалеком прошлом возглавлял Вятрович, замешан в незаконном присвоении бюджетных денег.

А именно, как утверждает Бужанский, Институт нацпамяти заказал фуршеты почти на 0,5 млн гривен для 3-дневной конференции, а Вятрович "просто украл большую часть из этого полумиллиона".

Меню банкета, организованного Вятровичем за бюджетный счет в День памяти жертв Голодомора, содержит такие деликатесы как профитроли и пирожные "Милфей".

Здесь подробнее о нашумевшем банкете Вятровича в честь Голодомора.

Как сообщали Українскі Новини, Вятрович похвалил выступление Зеленского, где тот обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.

Ранее Бужанский заявил, что Вятрович прогулял заседание суда по делу о символике дивизии СС "Галичина". 6 ноября Окружной админсуд Киева обязал Вятровича персонально явиться на заседание 4 декабря по делу о противоправности непризнания нацисткой символики дивизии СС "Галичина".