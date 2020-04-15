ГБР вызвала Вятровича на допрос за банкет с профитролями и мильфеями на конференции по голодомору

Депутат Верховной Рады Владимир Вятрович ("Европейская солидарность") заявляет о вызове его на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. "Меня вызывают на допрос в ГБР", - написал он. Он отметил, что на допрос его вызывают в качестве свидетеля по делу, которое инициировал депутат Рады Максим Бужанский ("Слуга народа") - за проведение международного форума, посвященного 85-летию памяти жертв Голодомора. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил, что Украинский институт национальной памяти, который в недалеком прошлом возглавлял Вятрович, замешан в незаконном присвоении бюджетных денег. А именно, как утверждает Бужанский, Институт нацпамяти заказал фуршеты почти на 0,5 млн гривен для 3-дневной конференции, а Вятрович "просто украл большую часть из этого полумиллиона". Меню банкета, организованного Вятровичем за бюджетный счет в День памяти жертв Голодомора, содержит такие деликатесы как профитроли и пирожные "Милфей". Здесь подробнее о нашумевшем банкете Вятровича в честь Голодомора. Как сообщали Українскі Новини, Вятрович похвалил выступление Зеленского, где тот обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и Холокосте. Ранее Бужанский заявил, что Вятрович прогулял заседание суда по делу о символике дивизии СС "Галичина". 6 ноября Окружной админсуд Киева обязал Вятровича персонально явиться на заседание 4 декабря по делу о противоправности непризнания нацисткой символики дивизии СС "Галичина".