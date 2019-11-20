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20 ноября 2019, среда, 10:35 1486 Документ
Политика 2019-11-20T10:52:03+02:00
Українські Новини
Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора

Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора

Голодомор, Институт национальной памяти, Фуршет, Владимир Вятрович, Присвоение государственных средств, Максим Бужанский

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский продолжает расследовать деятельность бывшего директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. По информации народного избранника, у него есть данные о том, что руководимая в недалеком прошлом Вятровичем госструктура замешана в незаконном присвоении бюджетных денег. При этом, депутат опубликовал меню банкета, организованного Вятровичем за бюджетный счет в день голодомора.

"Год назад, аккуратно в эти дни, Вятрович закатил банкет на День Голодомора. Никак иначе я это не назову, можете посмотреть меню, сделать свои выводы сами", - отмечает в своем сообщении на персональной странице в социальной сети Telegram Бужанский.

Нардеп сообщает, что "была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников".  Однако, по заявлению автора, там не было и половины, велась фотосъемка, там всё видно. И на кормление этих "виртуальных персонажей", Институт национальной памяти, в лице Вятровича, заказал фуршеты. По утверждению Бужанского - почти на пол миллиона гривен.

"У, как это наверно делает каждый из вас, строительной компании. Спасибо, что не у дворников", - отметил автор.

А резюмируя написанное народный депута утверждает, что Вятрович "просто украл большую часть из этих полумиллиона, отмыв их на строительной компании".

"Я знаю, что у нас сплошь и рядом всем всё равно, что там было вчера, но я обещал догонять это ворьё, и я этим занимаюсь", - подчеркнул Бужанский.

И приложил выписку из Единого Реестра о возбуждении уголовного дела по его обращению.

А так же утвержденное меню для фуршета.

"И да, это только начало. Я ведь не шутил, когда говорил, что он вор, и тому есть подтверждения".

А в завершение своего сообщения Максим Бужанский отметил, что бенефициар строительной компании, которая занималась организацией банкета для гостей Вятровича является кипрская офшорная компания.

"Украл деньги на Голодоморе и выгнал на Кипр, так понятно?", - указал автор.

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