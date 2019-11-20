Профитроли, "Мильфей" и брускетты - Вятрович закатил банкет в честь голодомора

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский продолжает расследовать деятельность бывшего директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича. По информации народного избранника, у него есть данные о том, что руководимая в недалеком прошлом Вятровичем госструктура замешана в незаконном присвоении бюджетных денег. При этом, депутат опубликовал меню банкета, организованного Вятровичем за бюджетный счет в день голодомора.

"Год назад, аккуратно в эти дни, Вятрович закатил банкет на День Голодомора. Никак иначе я это не назову, можете посмотреть меню, сделать свои выводы сами", - отмечает в своем сообщении на персональной странице в социальной сети Telegram Бужанский.

Нардеп сообщает, что "была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников". Однако, по заявлению автора, там не было и половины, велась фотосъемка, там всё видно. И на кормление этих "виртуальных персонажей", Институт национальной памяти, в лице Вятровича, заказал фуршеты. По утверждению Бужанского - почти на пол миллиона гривен.

"У, как это наверно делает каждый из вас, строительной компании. Спасибо, что не у дворников", - отметил автор.

А резюмируя написанное народный депута утверждает, что Вятрович "просто украл большую часть из этих полумиллиона, отмыв их на строительной компании".

"Я знаю, что у нас сплошь и рядом всем всё равно, что там было вчера, но я обещал догонять это ворьё, и я этим занимаюсь", - подчеркнул Бужанский.

И приложил выписку из Единого Реестра о возбуждении уголовного дела по его обращению.

А так же утвержденное меню для фуршета.

"И да, это только начало. Я ведь не шутил, когда говорил, что он вор, и тому есть подтверждения".

А в завершение своего сообщения Максим Бужанский отметил, что бенефициар строительной компании, которая занималась организацией банкета для гостей Вятровича является кипрская офшорная компания.

"Украл деньги на Голодоморе и выгнал на Кипр, так понятно?", - указал автор.