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15 апреля 2020, среда, 11:45 1893
Финансы 2020-04-15T13:15:03+03:00
Українські Новини
В Украине больше 1800 миллионеров, — Налоговая служба

В Украине больше 1800 миллионеров, — Налоговая служба

Кира Молчанова
Налоговая, Миллионеры, налоговая служба, декларации
Деньги премии Фото: chervonec-001
Деньги премии Фото: chervonec-001

Пока во время карантина около 50 тысяч украинцев потеряли работу, 1 761 миллионеров задекларировали доходы за 2019 год с начала декларационной кампании.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, передают Українськi Новини.

"Декларационная кампания в Украине продолжается, граждане декларируют полученные в 2019 доходы и определяют из них налоговые обязательства. По состоянию на 1 апреля доходы свыше 1 млн гривен задекларировали 1761 физическое лицо", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в марте наиболее активно декларировали доходы свыше 1 млн гривен жители Киева (702 человека), Харьковской (143 человека), Днепропетровской (129 человек) и Киевской (103 человека) областей.

Указывается, что такими гражданами из полученных доходов определены налоговые обязательства к уплате в бюджет в размере 234,4 млн гривен: 206,7 млн ​​гривен - налога на доходы физлиц и 27,6 млн гривен - военного сбора.

За указанный период наибольшая сумма к уплате в бюджет в размере 24,9 млн гривен (21,4 млн гривен налога на доходы физлиц и 3,5 млн гривен военного сбора) определена жителем Львовской области (от получения иностранных доходов).

Налоговые обязательства в размере более 8 млн гривен задекларированв двумя гражданами - бенефициарными владельцами украинских предприятий (жителями Одесской области и Киева).

Так, жительницей Одесской области задекларировано к уплате в бюджет 8,3 млн гривен из дохода от продажи корпоративных прав, а жителем Киева - 8,8 млн гривен из иностранных доходов.

Указывается, что на данный момент кампания декларирования доходов продолжается, а подать декларацию об имущественном состоянии и доходах граждане могут в электронном кабинете.

Как сообщали Українські Новини, Государственная налоговая служба продлила срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах до 1 июля.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов, а также три его заместителя на протяжении нескольких месяцев получали надбавку в размере 300% оклада за "интенсивность труда" и еще по 300% оклада за "выполнение особо важной работы".

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