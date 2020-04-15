Криклій розповів, коли в Україні знову запрацює громадський транспорт

Рух громадського транспорту, що призупинили через карантин, в Україні будуть відновлювати поступово та з урахуванням динаміки захворювань і смертей від коронавірусу. Про це в ефірі ObozTV заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Так, Криклій повідомив, що обмеження будуть зменшувати поступово.

"У разі позитивної динаміки, зменшення кількості хворих і смертей в результаті коронавірусу, ми будемо поступово зменшувати обмеження", – сказав Криклій.

Він уточнив, що мова йде про всіх види транспорту, включаючи метрополітен.

"Про конкретні терміни говорити дуже передчасно. Точно не раніше травня. Я б прогнозував червень-липень ... Все залежить, зокрема, від кожного з нас, наскільки адекватно ми ставимося до обмежень, як ми їх дотримуємося, в тому числі самоізоляції, як ми дотримуємося масочного режиму, не їздимо на вихідні святкувати на шашлики з рідними і близькими, не піддаємо небезпеці оточуючих, а робимо це все дистанційно", – підкреслив чиновник.

Як повідомляли Українські Новини, громадянам потрібно носити з собою документи, по вулиці можна пересуватися тільки вдвох, собаку можна вигулювати тільки одній людині, а люди старше 60 років повинні самоізолюватися.

Також Кабмін 9 квітня оновив перелік заборон на карантин, де передумав дозволяти роботу магазинів будівельних матеріалів.