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14 апреля 2020, вторник, 21:09 154 Инфографика
Экономика 2020-04-14T21:18:26+03:00
Українські Новини
На пенсии в апреле направили уже более 20 миллиардов гривен

На пенсии в апреле направили уже более 20 миллиардов гривен

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Пенсионер. Фото: Pixabay
Пенсионер. Фото: Pixabay

После того, как 13 апреля Пенсионный фонд Украины направил на финансирование пенсионных выплат 1,9 млрд гривен, 14 апреля, согласно утвержденному графику, финансирование пенсий продолжается.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

Так, на пенсионные выплаты 14 апреля было направлено еще 1,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,6 миллиарда гривен.

"Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью", - призвали пенсионеров в ПФУ.

Финансирование пенсий. Инфограифка: ПФУФинансирование пенсий. Инфограифка: ПФУ

Также в Пенсионном фонде напомнили, что пенсионные выплаты пенсионеры получат в определенную каждом дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

Как сообщали Українські Новини, пенсионерам могут урезают пенсии из-за подработок.

Кроме того, субсидию потеряют около 20% получателей.

В понедельник Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

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