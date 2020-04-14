На пенсии в апреле направили уже более 20 миллиардов гривен

После того, как 13 апреля Пенсионный фонд Украины направил на финансирование пенсионных выплат 1,9 млрд гривен, 14 апреля, согласно утвержденному графику, финансирование пенсий продолжается. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины. Так, на пенсионные выплаты 14 апреля было направлено еще 1,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 20,6 миллиарда гривен. "Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью", - призвали пенсионеров в ПФУ. Финансирование пенсий. Инфограифка: ПФУ Также в Пенсионном фонде напомнили, что пенсионные выплаты пенсионеры получат в определенную каждом дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой. Как сообщали Українські Новини, пенсионерам могут урезают пенсии из-за подработок. Кроме того, субсидию потеряют около 20% получателей. В понедельник Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.