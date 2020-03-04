Выглядит так, будто контрабанда отправила Таможню в нокаут, - Зеленский

Сегодня, 4 марта, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде рассказал о том, сколько недополучил бюджет из-за контрабанды.

"Нам рассказывали о бескомпромиссной и решительной борьбе с контрабандой. Выглядит так, будто в этом бою контрабанда отправила Таможню в нокаут", - сказал Президент.

При этом он добавил, что это стало одной из причин невыполнения государственного бюджета.

По данным Президента, госбюджет недополучил около 13 млрд гривен.

"И это надо менять. Очень надо", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей. В зале присутствует Президент Владимир Зеленский, а также члены Кабмина во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Тем временем правоохранительный комитет советует Раде определиться с проектом постановления о выражении недоверия Рябошапке. 28 февраля Президент Владимир Зеленский попросил Раду собраться 4 марта на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей.