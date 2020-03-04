подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 марта 2020, среда, 16:24 77
Президент 2020-03-04T16:26:59+02:00
Українські Новини
Выглядит так, будто контрабанда отправила Таможню в нокаут, - Зеленский

Выглядит так, будто контрабанда отправила Таможню в нокаут, - Зеленский

Анна Рудык
Верховная Рада, Контрабанда, Владимир Зеленский, Таможенная служба
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Сегодня, 4 марта, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде рассказал о том, сколько недополучил бюджет из-за контрабанды.

"Нам рассказывали о бескомпромиссной и решительной борьбе с контрабандой. Выглядит так, будто в этом бою контрабанда отправила Таможню в нокаут", - сказал Президент.

При этом он добавил, что это стало одной из причин невыполнения государственного бюджета.

По данным Президента, госбюджет недополучил около 13 млрд гривен.

"И это надо менять. Очень надо", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей. В зале присутствует Президент Владимир Зеленский, а также члены Кабмина во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Тем временем правоохранительный комитет советует Раде определиться с проектом постановления о выражении недоверия Рябошапке. 28 февраля Президент Владимир Зеленский попросил Раду собраться 4 марта на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей.

Больше новостей о: Верховная Рада Контрабанда Владимир Зеленский Таможенная служба

Зеленский выступает в Раде, где должны рассматрива...
От введения уголовной ответственности за контрабан...
Зеленский прибыл на совещание "Слуги народа" в Рад...
Работника таможни, который проверял украинца с кор...
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет
Рада открыла внеочередное заседание, где должны рассматривать новый Кабмин. Прямая трансляция
Новости
Кандидат на должность премьера Шмыгаль задекларировал 3,4 млн гривен зарплаты за прошлый год 16:41 Обновляется
В 2020 году "Дарница" выпустит 11 новых лекарств 16:40
Кабмин провалил коммуникационную кампанию по уменьшению платежек за тепло, — Зеленский 16:38
В "Слуге народа" рассказали, сколько кандидатов отсутствует в новом Кабмине 16:35
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
больше новостей
В Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok