Врио министра образования Мандзий за март заработала почти в 2,5 раз меньше госсекретаря

Заработная плата временно исполняющей обязанности обязанности министра образования и науки Любомиры Мандзий, которая ранее сообщила, что документы для зачисления детей в первый класс можно будет подать через интернет или перенести срок их приема, за март составила 56 тыс. гривен, ее заместителей - от 57 тыс. до 60 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 137 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Мандзий в марте (назначена врио министра 25 марта), составила 56 205 гривен, из них должностной оклад - 45 994 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 6 899 гривен, отпускные - 1 041 гривну, перерасчет зарплаты за февраль - 2 639 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная врио министра, составила 45 245 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Юрия Полюховича составила 57 220 гривен, заместителей министра Егора Стадного - 57 663 гривны, Петра Коржевского - 58 167 гривен, Максима Ярмистого - 60 191 гривну, Светланы Даниленко - 59 386 гривен и госсекретаря Павла Полянского - 137 340 гривен.

Ответ на запрос Українських Новин

Ответ на запрос Українських Новин про зарплаты

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки заместителя министра Любомиру Мандзий вместо Юрия Полюховича.

Также 4 марта Верховная Рада отправила в отставку предыдущий состав Кабинета Министров при этом, назначая новый Кабмин Шмыгаля Рада не назначила никого на должность министра образования и науки.