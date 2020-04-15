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15 апреля 2020, среда, 06:30 234 Документ
Кабмин 2020-04-15T07:15:02+03:00
Українські Новини
Врио министра образования Мандзий за март заработала почти в 2,5 раз меньше госсекретаря

Врио министра образования Мандзий за март заработала почти в 2,5 раз меньше госсекретаря

Елена Новикова
Зарплаты, Министерство образования и науки Украины, зарплаты чиновников, Любомира Мандзий, Зарплаты за март
Любомира Мандзий. Фото: Facebook/lmandziy
Любомира Мандзий. Фото: Facebook/lmandziy

Заработная плата временно исполняющей обязанности обязанности министра образования и науки Любомиры Мандзий, которая ранее сообщила, что документы для зачисления детей в первый класс можно будет подать через интернет или перенести срок их приема, за март составила 56 тыс. гривен, ее заместителей - от 57 тыс. до 60 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 137 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Мандзий в марте (назначена врио министра 25 марта), составила 56 205 гривен, из них должностной оклад - 45 994 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 6 899 гривен, отпускные - 1 041 гривну, перерасчет зарплаты за февраль - 2 639 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная врио министра, составила 45 245 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Юрия Полюховича составила 57 220 гривен, заместителей министра Егора Стадного - 57 663 гривны, Петра Коржевского - 58 167 гривен, Максима Ярмистого - 60 191 гривну, Светланы Даниленко - 59 386 гривен и госсекретаря Павла Полянского - 137 340 гривен.

Ответ на запрос Українських НовинОтвет на запрос Українських Новин

Ответ на запрос Українських Новин про зарплатыОтвет на запрос Українських Новин про зарплаты

Как сообщали Українськi Новини, 25 марта Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности министра образования и науки заместителя министра Любомиру Мандзий вместо Юрия Полюховича.

Также 4 марта Верховная Рада отправила в отставку предыдущий состав Кабинета Министров при этом, назначая новый Кабмин Шмыгаля Рада не назначила никого на должность министра образования и науки.

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