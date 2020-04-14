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  • На пенсии в апреле выделили уже более 19 млрд гривен. ПФУ продолжает финансирование
14 апреля 2020, вторник, 06:10 665 Инфографика
Экономика 2020-04-14T06:10:01+03:00
Українські Новини
На пенсии в апреле выделили уже более 19 млрд гривен. ПФУ продолжает финансирование

На пенсии в апреле выделили уже более 19 млрд гривен. ПФУ продолжает финансирование

Ярина Вацяк
Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, пенсия в Украине, Финансирование пенсий
Пенсия. Фото: pixabay
Пенсия. Фото: pixabay

Пенсионный фонд Украины 13 апреля, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий за апрель после того, как ПФ направил в апреле на выплату пенсий еще 3 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда.

Сообщается, что на пенсионные выплаты ПФУ направлено 1,9 миллиарда гривен. Всего с начала месяца пенсий уже профинансированы на сумму 19,1 миллиарда гривен.

Финансирование пенсий в апреле. Инфографика: ПФУФинансирование пенсий в апреле. Инфографика: ПФУ

"Уважаемые пенсионеры! Обращаемся к вам с убедительной просьбой без необходимости не выходить из дома, не рисковать своим здоровьем и жизнью", - отметили в Пенсионном фонде.

В ПФУ напомнили, что выплата пенсий будет произведена в установленном порядке в определенную каждому пенсионеру дату. Пенсию пенсионерам зачислят на счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочту", пенсии доставят почтальоны домой.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

Министр социальной политики Марина Лазебная прогнозирует выплату по 1 тыс. гривен помощи пенсионерам через 5 дней после вступления в силу принятых Верховной Радой в понедельник изменений в государственный бюджет на 2020 год.

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