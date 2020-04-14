Двадцатые числа апреля определяющие в динамике коронавируса, - Зеленский

В то время, как в Италии и Испании начинают ослаблять карантин, президент Владимир Зеленский заявляет, что 20-е числа апреля будут определяющими в динамике коронавируса в Украине.

Об этом он сказал в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию, резкого скачка не произошло благодаря сознанию граждан, которые соблюдают самоизоляцию, и это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано, расслабляться очень опасно. Если Италия и Испания уже прошли или проходят пик эпидемии, то у нас впереди ключевой, определяющий период – это 20-е числа апреля. Поэтому важно на Пасху каждому украинцу оставаться дома", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина наращивает количество тестирований на коронавирус и уже увеличила количество таких тестирований в сутки втрое.

Как сообщали Українськi Новини, почти 70% украинцев считают карантин эффективным.

Кроме того, 70% опрошенных "Рейтингом" за продление карантина до июня в случае обострения эпидемической ситуации, 80% - за усиление карантинных мер на Пасху.